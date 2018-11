"Vom depune motiune de cenzura, motiunea de cenzura e si mai aproape, vom intensifica negocierile astfel incat sa marim sansele de adoptare a unei motiuni de cenzura. Dupa demisia ministrului Afacerilor Europene, nu ca ar fi fost pregatit acest Guvern pentru a prelua presedintia Consiliului UE, dupa raportul MCV, dupa rezolutia din Parlamentul European, devine din ce in ce mai evident ca acest Guvern nu are capacitatea de a exercita in conditii optime, in beneficiul Romaniei, presedintia Consiliului UE si ca este absolut necesara o schimbare de Guvern", a spus Orban, la Palatul Parlamentului, potrivit Hotnews.ro.



Orban a spus ca motiunea va fi depusa "in momentul cel mai potrivit".

"Vom discuta cu orice parlamentar din actuala majoritate guvernamentala pe care il putem convinge ca este in interesul fundamental al Romaniei sa puna punct acestui regim condus de Dragnea si de Tariceanu, care face un rau imens Romaniei. Orice formula de guvernare este mai buna decat actuala formula de guvernare, cu siguranta. Obiectivul fundamental pe care il avem in aceasta sesiune este sa daramam acest Guvern si fie sa ajungem la alegeri anticipate prin formarea unui nou Guvern, fie sa incercam negocierea unei formule de guvernare cu un sprijin parlamentar cat mai larg, care sa aiba capacitatea de a exercita in bune conditii presedintia Consiliului UE", a adaugat liderul PNL.