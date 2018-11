"Nu am avut niciodata nici eu, nici partidul nostru, nici Guvernul nostru, initiativa vreunui razboi sau vreunui scandal. Doar din cand in cand raspundem. Aduceti-va aminte ca, incepand cu toamna anului 2015, dupa ce am fost ales presedintele la partid, am spus ca vreau sa incerc sa fac tot ce pot - si eu si colegii mei - sa avem o oarecare concordie, nu consens, ca asa ceva e imposibil in Romania, pe temele mari, pe niste teme mari, pe care Romania le asteapta de foarte multe ori. In permanenta, am spus si atunci si o spun si acum, chiar daca mana noastra a fost mereu intinsa nu inseamna ca stam si nu facem nimic, pentru ca in Romania trebuie sa se intample lucrurile bune pe care le-am vorbit, iar pregatirea Presedintiei, care este un eveniment de o importanta uriasa pentru tara noastra, trebuie sa fie pregatita si a fost pregatita.

Dupa parerea mea, atitudinea si declaratiile sau declaratiile de ieri ale presedintelui Iohannis pot fi catalogate ca si iresponsabile, pentru ca nu cred ca vreun sef de stat sa fi procedat de maniera asta, neavand niciun fel de argument, ci doar aceasta obsesie si a lui si a acolitilor dumnealui, ca acest Guvern trebuie sa pice si anume acest Guvern nu care cumva sa gestioneze Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Asta nu poate sa fie o atitudine responsabila din partea unui presedinte", a spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.