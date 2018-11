Rezolutie PE/Monica Macovei: In Romania omoram democratia prin uciderea presei

Eurodeputata Monica Macovei a declarat marti in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, dupa adoptarea rezolutiei de catre PE privind statul de drept din Romania, ca "in Romania omoram democratia prin uciderea presei", reamintind de solicitarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ca jurnalistii de la RISE Project sa isi dezvaluie sursele si informatiile pe care le detin in ancheta #TeleormanLeaks.