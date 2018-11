"Am vazut ieri declaratii cu privire la faptul ca Romania nu este pregatita. In calitate de prim-ministru va asigur ca Romania este pregatita, ca suntem in grafic atat din punct de vedere al programului pentru presedintie, dar si din punct de vedere organizatoric si logistic. (...)

Aceste declaratii nu pot face decat rau Romaniei. Este fara precedent intr-un stat UE si cer tuturor fortelor politice, inclusiv presedintelui sa se abtina de la astfel de declaratii pentru ca Romania are nevoie de consens, unitate si buni romani care sa se gandeasca la propia tara si mai putin la interesele personale.



Domnul presedinte nu trebuie sa evalueze acest lucru, ne-am obisnuit cu aceste declaratiinu vreau sa-i raspund, nu vreau sa procedez la fel cum face dumnealui. Il rog sa nu mai iasa cu aceste declaratii care fac rau Romaniei.

De cate ori ma va ataca eu voi raspunde cu ceea ce fac eu pentru Romania, pentru romani", a spus Viorica Dancila, potrivit stirileprotv.ro.