"Am citit statutul din scoarta in scoarta si nu am gasit niciun articol care sa spuna ca un membru PSD, cu sau fara functie, poate sa fie exclus din partid daca ii sustine pe cetateni. Eu am gasit, in schimb, foarte multe articole in care se scrie negru pe alb ca principala noastra datorie, in primul rand ca romani si mai apoi ca membri de partid, este fata de romani. Asta scrie in statut. Acum depinde fiecare ce articol citeste. Daca mie imi gasiti o singura fraza sau afirmatie referitoare la PSD, imi dau singura demisia. Eu am facut afirmatii in legatura cu stilul de conducere al domnului Dragnea, sub nicio forma nu am adus jigniri membrilor si simpatizantilor PSD, colegilor mei de partid. Si, daca trebuie sa fie un membru sanctionat pentru ca a militat pentru cetateni, atunci eu voi fi primul membru PSD dat afara din partid care a venit si a spus ca impreuna am promis bucurestenilor o viata mai buna si rezolvarea problemelor si din trafic, si cu termoficarea, si din spitale, si din scoli si am fost lasata singura. Acum se pune intrebarea de ce am fost lasata singura", a afirmat Gabriela Firea, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca legitimitatea este data de votul romanilor, aceasta fiind sustinerea sa.

Firea a spus ca sunt colegi, pe care nu vrea sa ii califice, care considera ca oferta politica sau administrativa a fost mult mai tentanta, desi au semnat acea scrisoare care cerea demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si a Camerei Deputatilor.

Primarul general a sustinut ca "Liviu Dragnea este inversunat" la adresa ei, fiind acum pe "black list". "Am spus intr-o emisiune televizata ca am inteles de la alti colegi ca, daca ar fi in stare sa ma elimine si fizic, probabil ca ar face-o. Nu am spus ca dumnealui a chemat la Hilton asasinii pentru Gabi Firea, eu nici nu prea merg pe la Hilton", a mentionat presedintele interimar al PSD Bucuresti.

Potrivit Gabrielei Firea, nu s-a facut deocamdata o evaluare a ministrilor in Comitetul Executiv al PSD, ci doar de catre premier si de "colectivul propus de Liviu Dragnea si votat de CExN".

Firea a precizat ca isi va desfasura activitatea in continuare la Primaria Capitalei

Intrebata ce va face daca va fi data afara din PSD, Firea a precizat ca isi va desfasura activitatea in continuare la Primaria Capitalei "pana in ultima clipa".

"Acolo m-au ales cetatenii. Privesc si eu si cu amuzament si cu dezamagire cum unele persoane se antepronunta si stiu de pe acum, din 2018, ce vor vota bucurestenii sau romanii in perspectiva, anul viitor sau peste doi ani. Dar asta este viata politica, este foarte grea, mai grea decat mi-am imaginat. Stiu un singur lucru - prefer sa pierd toate functiile politice si sa nu-i pierd pe cetateni. Eu nu am cerut nimic pentru mine, nu am cerut functii, onoruri, nici macar aceste pozitii in care ma aflu acum si inteleg ca nu mai sunt dorita - de presedinte interimar al PSD Bucuresti, iar la Ilfov sunt aleasa intr-o conferinta. De asemenea, ca vicepresedinte national am fost aleasa, nu am venit eu nicaieri sa dau din coate sa ma asez in fata cuiva. (...) Eu voi fi disciplinata, voi respecta ordinea de zi", a adaugat edilul Capitalei.

Firea a reafirmat ca este o enormitate sa ceri desfiintarea Primariei Capitalei: "Da, este o enormitate sa propui asa ceva. Dar discutia a avut loc cu domnii primari de sectoare, imi pare rau ca nu am fost si eu invitata. As fi venit. (...) S-a discutat despre rectificarea bugetara si despre bugetul pe anul viitor si era normal ca in aceasta discutie politica sa fie invitat si primarul general, chiar daca din punct de vedere politic nu este agreat, totusi vorbim de soarta bucurestenilor. (...) Acolo nu se transa situatia Gabrielei Firea, ci se transa situatia bucurestenilor, iar eu ii apar pe ei, nu pe mine, nu candidez la nicio functie, nu ma inscriu la niciun concurs nici de frumusete politica, nici de altceva".