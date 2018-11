"Mi-as dori foarte mult ca, odata cu preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie, dosarele de mediu pe care le vom prelua de la colegii austrieci sa putem sa le inchidem si nu numai sa ne incununam cu laude, ci si sa spunem ca pe durata presedintiei noastre, pe problemele de mediu, Romania a punctat si a pus o piatra de temelie. Urmeaza sase luni grele si cer sprijinul Academiei Romane sa fie alaturi de noi, astfel incat sa putem demonstra lumii intregi ca noi, romanii, contam nu numai pe harta Europei, ci si pe harta lumii. Nu numai astazi, ci si in vechiul meu mandat, Academia Romana a fost alaturi de noi, de colegii mei de la Ministrul Mediului ori de cate ori a fost nevoie", a mentionat Gavrilescu, citata de stirileprotv.ro.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca preventia trebuie sa existe in toate domeniile.

"Ca ministru al Mediului, ca un om responsabil si un bun roman care se gandeste la ce se va intampla cu aceasta natie si peste 100, si peste 1.000 de ani, impreuna cu colegii mei de la Ministerul Mediului si cu Directia care implementeaza proiecte din fonduri europene, vreau sa putem depune proiecte pentru a dota Administratia Nationala de Meteorologie cu echipamente de ultima generatie pentru a prezenta intr-un timp scurt realitatea cu care ne vom confrunta. Ma bucur ca toate proiectele pe care colegii mei le-au depus sunt eligibile. De asemenea, ca ministru, vreau sa prezint realitatea si sa spun tuturor ca preventia este in toate, nu numai in sanatate. Preventia in protectia mediului include agricultura, padurea, aerul, deseurile", a mai aratat ea.