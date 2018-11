"In sfarsit o veste buna - nu a fost propus inca un 'specialist de la Consiliul Judetean Teleorman - cu experienta la Teldrum'!

George Ciamba este un adevarat profesionist alaturi de care am rezolvat in 2012-2015 cele mai grele probleme privind colaborarea pe plan european / este cu siguranta cel mai pregatit pentru sarcina dificila pe care o are in urmatoarele 6 luni!



ProRomania si toate partidele politice, Parlamentul, Presidintia si Guvernul trebuie sa il sprijine pe George Ciamba - si sa il apere de politrucii care se vor inghesui sa faca poze cu oficialii europeni si sa il saboteze!

Pentru binele Romaniei!", a scris Victor Ponta pe Facebook.