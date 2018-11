"A aparut pe surse ca raportul MCV va fi extrem de ostil Romaniei. Un instrument folosit, de mult prea mult timp, incorect si abuziv impotriva Romaniei! Reamintesc ca sub umbrela MCV s-au produs in Romania cele mai grave abuzuri judiciare determinate de amestecul brutal al serviciilor de informatii in actul de justitie. De data aceasta, frizeaza absurdul! Nu doar ca nu se iau in considerare argumentele si faptele prezentate oficial ci, ca un apogeu al absurdului, Romaniei i se cere si sa-si incalce Constitutia, independenta si suveranitatea! Pe scurt, nu se mai respecta nimic, nici macar principiile fundamentale care stau la baza constructiei UE: independenta, suveranitatea, cooperarea loiala intre institutiile UE si statele membre. Cat despre principiul tratamentului egal fata de statele membre, ce sa mai vorbim, atat timp cat insasi acest MCV, de peste 10 ani, exista doar fata de Romania si Bulgaria", a spus Doina Pana intr-un comunicat transmis Agerpres.

Potrivit acesteia, raspunsul care trebuie dat recomandarilor in raportul MCV este acela ca legile Justitiei sunt in vigoare, au produs deja efecte juridice si sunt deplin constitutionale pentru ca CCR le-a verificat pe toate.

De asemenea, arata Doina Pana, caracterul consultativ al avizelor CSM in cadrul procedurilor de numire/revocare a procurorilor de rang inalt a fost confirmat de Curtea Constitutionala, in timp ce procedura ordinara de concurs pe baza careia CSM numeste conducerea Inspectiei Judiciare este suspendata printr-o hotarare de instanta din Romania.

"Amendamentele la Codul penal si Codul de procedura penala sunt in procedura parlamentara, urmand a fi reexaminate ca rezultat al deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei din 12, respectiv 25 octombrie 2018. Parlamentul are obligatia de a le pune in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Parlamentul Romaniei are dreptul suveran de asigurare a compatibilitatii Codurilor penale cu dreptul UE, cu obligatiile internationale ale Romaniei si cu opinia Comisiei de la Venetia. In concluzie, recomandarile MCV depasesc atat cadrul national constitutional, cat si sfera dreptului primar al Uniunii Europene. Daca forma aparuta pe surse va fi forma finala, Romania trebuie sa respinga categoric atat continutul, cat si semnificatia raportului MCV. Demnitatea poporului roman ne cere sa spunem: ajunge, ati depasit masura! In ce priveste rezolutia PE privind Romania, si ea este una politica. Si semnatarii rezolutiei desconsidera conventiile, tratatele si valorile pe care s-a fondat Uniunea Europeana!", a afirmat deputatul PSD.