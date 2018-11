Prima propunere legislativa ar fi permis inregistrarea candidaturii pentru alegerile parlamentare din Romania in baza pasaportului romanesc, ca alternativa la cartea de identitate si depunerea la dosarul de candidatura a dovezii indeplinirii conditiei domiciliului in tara, obligatoriu pentru validarea mandatului, pana in preziua alegerilor.



A doua propunere legislativa propusa de USR de modificare a legilor electorale viza posibilitatea romanilor care locuiesc in strainatate de a vota in cadrul alegerilor parlamentare pentru circumscriptia electorala din tara, unde au domiciliul.

"Este clar ca actuala putere se teme de romanii din diaspora, de dorinta lor de a avea o tara ca afara. Masurile propuse ar fi usurat romanilor care locuiesc in strainatate sa participe la alegerile pentru un loc in Parlamentul Romaniei, iar cea de a doua le-ar fi permis celor din diaspora sa voteze pentru circumscriptiile electorale de acasa, sa aiba un cuvant de spus in dezvoltarea comunitatilor din care provin. Va exista, insa, un moment de la care vointa a milioane de romani care nu vor sa-si uite tara nu va mai putea fi oprita, iar noi nu vom abandona promovarea acestor masuri juste" spune Senatorul USR de diaspora Radu Mihail, potrivit unui comunicat al USR.