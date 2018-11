Intrebata intr-o conferinta de presa daca ii e frica de o posibila excludere a sa, avand in vedere ca in perioada urmatoare are loc o noua sedinta a CEx al PSD, ea a raspuns ca abia asteapta acea sedinta si ca nu va fugi cum sustin unii colegi.

"Avem maine (nr. marti) un Birou Permanent National la Parlament, parca la ora 11,00, voi fi prezenta, nu fug, cum spun unii colegi de-ai mei, cand sunt in tara particip de fiecare data. Sa vedem daca se va pune in discutie si situatia mea de rebela, spun ei, de aparatoare a drepturilor bucurestenilor, spun eu, daca nu, la Comitetul Executiv, pe care abia il astept", a spus Firea potrivit Digi24.