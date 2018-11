"Legat de situatia domnului Tariceanu, sper ca va avea demnitatea sa nu se ascunda dupa o imunitate si sa accepte aceasta ancheta care se desfasoara in momentul de fata. Oricum vreau sa transmit ca domnul Tariceanu este linistit datorita faptul ca daca Codul penal si Codul de procedura penala vor trece in forma in care au fost propuse, unde termenul de prescriptie a fost redus de la 10 ani la 8 ani, de fapt chiar daca va incepe aceasta ancheta, faptele domniei sale vor fi prescrise", a spus Barna, potrivit Romaniatv.net.



Barna a mentionat ca USR va vota pentru inceperea urmaririi penale in cazul lui Tariceanu.

"USR va vota pentru ridicarea imunitatii si inceperea urmaririi penale, pentru ca este un lucru firesc pe care il promovam intotdeauna, mai ales ca in cazul ALDE deja nu mai este o chestiune de buna vointa, este o chestiune de cerinta la nivel european", a adaugat Barna.