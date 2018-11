"A vorbi despre bucuresteni, despre Capitala, despre bani, buget, atributii fara primarul general si fara o consultare publica consider ca este un abuz de putere al domnului Dragnea si eu as dori sa ii transmit in aceasta seara sa aiba barbatia politica si sa recunoasca faptul ca a avut aceasta discutie in absenta primarului general, ceea ce este incalificabil. Si, ca dovada ca a avut loc, astazi nu a negat aceasta intalnire, nu a negat discutia, nici dumnealui, nici domnii primari de sectoare care au participat la aceasta intalnire", a declarat Firea, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca cetatenii trebuie sa precizeze daca sunt de acord cu impartirea municipiului Bucuresti "in sase orasele mai mici", in contextul in care un astfel de lucru presupune si modificarea Constitutiei.

"Ii transmit un sfat domnului Dragnea: de regula, atunci cand se iau masuri foarte dure, in sensul taierii bugetului Capitalei, schimbarii modelului administrativ, impartirii patrimoniului, deci al modificarilor constitutionale, populatia trebuie sa fie intrebata. Normal ar fi ca bucurestenii sa participe la un referendum in care sa ii raspunda domnului Dragnea daca sunt de acord sa se taie din banii cuveniti bucurestenilor pentru serviciile publice achitate de Capitala, daca sunt de acord sa fragmenteze patrimoniul", a afirmat edilul general.

Rolul Primariei Generale este unul major in dezvoltarea orasului, nu unul decorativ

Firea a subliniat ca rolul Primariei Generale este unul major in dezvoltarea orasului, "nu unul decorativ" si ca municipalitatea achita factura pentru toate serviciile de utilitate publica, pentru transportul public in comun, pentru apa calda si caldura, pentru sanatate (in conditiile in care PMB are 19 spitale in administrare), pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic, dezvoltarea sistemului educativ. Ea a mai aratat ca din bugetul PMB 35% reprezinta investitiile iar 25%, subventiile pentru transportul public in comun si agentul termic.

"As vrea sa raspunda domnul Dragnea cum poate sa imparta aceste atributii generale, centrale catre primariile de sector. (...) Imaginati-va transformarea celor sase sectoare in unitati administrativ-teritoriale, luandu-se din bugetul si atributiile Primariei Capitalei. Ce ar insemna? Va avea fiecare sector in parte o institutie care va face transportul in interiorul acelui sector? (...) Ce vom face cu reteaua de termoficare? Va veni domnul Dragnea sa taie retelele de termoficare? Sa taie conductele si sa spuna: 'voi, de la Sectorul 5 aveti aceste conducte, de la Sectorul 4 celelalte'. Sunt servicii publice integrate, care nu se pot desprinde si doar o minte care nu mai are demult legatura cu realitatea poata sa gandeasca de asemenea maniera", a sustinut ea.

Gabriela Firea s-a declarat surprinsa de faptul ca unii primari de sectoare, "desi au beneficiat de toata colegialitatea si sprijinul" ei, sunt de acord "cu aceasta aberatie juridica si neconstitutionala".

"Fac o confesiune: au fost unii dintre colegi, primari de sectoare, care ne-ar fi indemnat la anumite chestiuni ilegale, abuzive si neprincipiale. Cum ar fi: doreau sa taie copaci fara avize, sa faca anumite lucrari fara a avea intai toate avizele legale, necesare. Primaria Capitalei nu este un obstacol, dar mi se pare normal ca, atata vreme cat toate lucrarile care sunt coordonate de PMB au avizele la zi, obtinute inainte de inceperea lucrarilor, si nu dupa, mi se pare normal ca si toate activitatile de la sectoare sa se desfasoare in deplina legalitate. Nu mi se pare normal ca dupa un an, doi, zece sa fiu chemata la institutii si directorii de mediu, investitii, infrastructura sa dam cu subsemnatul pentru nu stiu ce lucrare dintr-un sector care a fost demarata ilegal", a spus ea.

Firea a declarat ca nu doreste sa ii nominalizeze pe edilii care au participat la discutia cu Liviu Dragnea

", a adaugat ea.