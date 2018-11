"Iresponsabili



In plenul Comisiei de la Venetia, Florin Iordache a solicitat asistenta expertilor Comisiei in elaborarea modificarilor la coduri si la legile justitiei. Secretarul comisiei si-a aratat disponibilitatea de a sprijini aceasta cerere, facand precizarea ca nu Iordache, ci conducerea Camerei Deputatilor sau Senatului trebuie sa formuleze cererea.

Astazi, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, am solicitat adoptarea cererii de asistenta catre expertii Comisiei de la Venetia si cei ai Comisiei Europene. Majoritatea PSD-ALDE, in frunte cu Dragnea si cu IORDACHE, au votat impotriva cererii PNL, aratand ca nu dau doi bani pe opiniile si expertiza acestor prestigioase institutii. Si asta, cu o zi inainte de raportul MCV si de rezolutia din Parlamentul European, care amandoua fac referiri exprese la recomandarile Comisiei de la Venetia. Se vede din ce in ce mai clar ca Dragnea si Tariceanu actioneaza premeditat impotriva apartenentei noastre la Uniunea Europeana, pentru ca altfel nu exista nicio explicatie pentru actiunile lor sistematice contrare principiilor, valorilor si reglementarilor europene", a scris Orban pe Facebook.