"Faptul ca ELCEN a solicitat o crestere de tarif pentru gigacalorie, pentru productie nu inseamna ca cetatenii vor avea de suferit. In cazul in care vor fi si vom inregistra modificari de pret, Primaria Capitalei isi asuma - si prin vocea primarului general va garanteaza - ca suntem in masura si avem resursele financiare suficiente - pana ni le taie domnul Dragnea - sa achitam surplusul la subventie. Prin urmare, nu va creste sub niciun fel pretul pentru apa calda si caldura.

O spun inca o data. Am citit zeci de articole mincinoase in ultima perioada. Fac aceasta precizare care sa ajunga la toti locuitorii din Capitala: nu se va scumpi nicio factura", a declarat ea, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, potrivit Romaniatv.net.