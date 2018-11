"Romania are nevoie de o administratie publica eficienta, iar pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de oameni bine pregatiti, care sa inteleaga responsabilitatea pe care o au in fata cetatenilor si obligatiile care decurg din mandatul asumat, dar si de un dialog onest, constructiv, intre nivelul central si local. Stiu ca nu aveti deloc o misiune simpla, pentru ca sunteti nevoiti sa faceti fata unor dificultati majore care, in loc sa se diminueze, par a se multiplica cu fiecare an care trece. Pe langa chestiunile curente pe care le gestionati, anul acesta v-ati confruntat si cu impedimente de ordin financiar, determinate de modificarile fiscal-bugetare care v-au blocat proiecte de investitii. De asemenea, vorbeam in 2017, tot aici, despre faptul ca descentralizarea este un proiect prioritar care bate pasul pe loc. Astazi, remarcam ca lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, iar rezultatele sunt departe de a fi multumitoare", a spus Iohannis, in mesajul prezentat de consilierul prezidential Andrei Muraru, potrivit Antena3.ro.

Presedintele remarca preocuparea constanta a autoritatilor locale in privinta provocarilor diverse cu care se confrunta comunitatile locale din Romania.

"Educatia, sanatatea, transportul public sunt domenii cheie pentru care trebuie prioritizate investitiile si care au nevoie, in continuare, de sustinerea dumneavoastra. Dezvoltarea municipiilor nu poate avea loc fara respectarea principiului dezvoltarii durabile, iar faptul ca astazi sunt oferite premii pentru realizarile din sectorul digital, al regenerarii urbane a spatiilor publice, al energiei sau al gestionarii eficiente a deseurilor demonstreaza ca acest principiu este bine implementat la nivel local.



", spune Iohannis.

Iohannis aminteste ca la 1 ianuarie Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, mentionand ca dezvoltarea durabila si reducerea decalajelor de dezvoltare se vor numara printre prioritati.

"Imi doresc ca toti factorii de decizie sa contribuie intr-o maniera eficienta la realizarea acestui obiectiv de eliminare a inegalitatilor dintre regiuni.

Datorita implicarii si muncii de care ati dat dovada, calitatea vietii a peste zece milioane de romani s-a imbunatatit, iar locul in care traiesc a devenit mai frumos si mai curat", mai spune Iohannis, in mesaj.