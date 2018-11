"Nu exista niciun dubiu ca Romania este si va ramane sub reglementarea MCV. Nu exista niciun argument de fapt. Din pacate, ce se va intampla pe 14 noiembrie in cadrul PE, unde Romania va fi din nou, de fapt nu Romania, sa fim foarte corecti, acest guvern va fi tras la raspundere de catre o Europa consecventa pe apararea valorilor statului de drept si apararea justitiei. Acest guvern care taraste Romania in afara Europei va fi inca o data sanctionat pentru derapajele de la democratie si de la stabilitatea sistemului de justitie. Din aceasta perspectiva, nu avem nicio sansa ca pe termen scurt Mecanismul de Verificare si Cooperare sa fie ridicat", a afirmat liderul USR, la Parlament, potrivit Romaniatv.net.

De asemenea, Barna a tinut sa mentioneze ca demisia lui Victor Negrescu reprezinta o confirmare a faptului ca pregatirea Romaniei de a prelua presedintiei Consiliului UE este "deplorabila".

"Demisia domnului Negrescu nu face decat sa confirme o certitudine pe care o avem cu totii, pregatirea noastra ca presedintie a Romaniei a Consiliului UE este deplorabila. Domnul Negrescu abandoneaza si confirma ceea ce a spus chiar si dl Tariceanu ca Romania nu este pregatita. In afara de obiectivele acelea care ne sunt vanturate, celelalte elemente sunt departe de a fi in stadiul de pregatire. Nu exista un program asumat pe toata perioada presedintiei, posturile sunt ocupate intr-o foarte mica masura si vorbim de presedinti si vicepresedinti de comisii in pozitii cheie in ceea ce inseamna evenimentele pe care Romania va trebui sa le organizeze in cadrul acestei presedintii a Consiliului, riscurile de a face o impresie palida devin certitudini foarte clare. Probabil ca presedintia va supravietui prin activitatea echipei de la Secretariatul Consiliului, dar in ceea ce priveste pregatirea Romaniei suntem foarte - foarte in urma si este o certitudine pe care demisia dlui Negrescu nu face decat sa o confirme", a adaugat Barna.