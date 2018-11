Winzer lucra in echipa ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si spune, pe pagina de socializare, ca s-a alaturat acestuia din urma "cu inima deschisa, cu dorinta de a schimba lucruri si mentalitati, de a aduce, prin munca si determinare, rezultate tangibile".

Mi-am dedicat astfel timpul, energia si priceperea pentru a aduce un plus de valoare in fiecare document care mi-a trecut prin mana si in fiecare proiect in care am fost implicat.

Am cunoscut in tot acest timp (in MAE, in Guvern si Parlament si in toate celelalte institutii cu care am relationat) oameni minunati, dedicati si implicati, cu care a fost o onoare sa fiu coleg si carora le multumesc pentru buna si eficienta colaborare.

Il respect si il apreciez mult pe Victor Negrescu

Este un om si un profesionist desavarsit, care a pus intotdeauna interesele generale mai presus de cele personale, care s-a dedicat proiectului ministerial cu toata convingerea si cu toata fiinta, care a luptat neobosit pentru ca Romania sa aiba un profil si un parcurs european consolidate si care a reusit sa obtina consens politic si national in domeniul afacerilor europene si in pregatirea mandatului Presedintiei tarii noastre la Consiliul UE.

Cei care il cunoastem stim ca este un om responsabil si matur, care are reprezentarea deplina a actelor si faptelor sale si care nu ia decizii care nu au fundament obiectiv solid.

Este contextul in care, fidel fiind unor principii si valori in care am crezut mereu si care mi-au ghidat intotdeauna actiunile, stiu ca drumul si rolul meu in echipa guvernamentala se opresc aici.

Urmare a deciziei pe care am luat-o inca de vineri, in cursul acestei zile am inaintat doamnei Prim-ministru demisia mea din functia de secretar de stat la MAE.