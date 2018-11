El s-a referit la declaratiile de luni ale presedintelui Iohannis, potrivit carora "necesitatea politica este inlocuirea acestui accident al democratiei romanesti care este Guvernul Dragnea-Dancila".

Intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui Iohannis, Dragnea a spus: "Fiecare cu obsesiile lui. Klaus Iohannis are aceste obsesii din noaptea alegerilor din decembrie 2016. Sa-mi spuneti daca vorbesc prea urat despre el".

El a aratat in continuare ca "sunt din ce in cel mai multi romani care se lasa pacaliti de minciunile lui Iohannis.

"De doi ani tot a spus ca nu sunt bani de pensii, ca nu se pot acorda facilitati fiscale in acelasi timp cu cresteri de pensii si cu cresteri de salarii, ca nu o sa ne incadram in deficitul de 3%. Numai minciuni alarmiste. Timpul si realitatea au dovedit ca ceea noi am spus si ne-am angajat sa facem prin programul de guvernare s-a realizat. Asa se va intampla si acum, din punct de vedere al guvernului - lucru recunoscut si de secretarul general al Comisiei Europene la intalnirile pe care le-a avut cu guvernul, cu ministri, guvernul este pregatit sa gestioneze cu succes presedintia Consiliului Uniunii Europene. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari, pentru ca incearca sa induca atat la nivelul opiniei publice din Romania, cat si la nivelul opiniei publice internationale, ca guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze aceasta presedintie, neavand niciun fel de proba, de dovada in sensul acesta. Si ceea ce face este incalificabil din partea unui sef de stat", a spus presedintele Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres.

