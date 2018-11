"Nu se pune problema ca aceasta demisie foarte ciudata sa afecteze pregatirea Romaniei pentru presedintia Consiliului UE. Acolo nu a lucrat un singur om, a lucrat o intreaga echipa si lucreaza in continuare.

Din cate am vorbi azi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la Afaceri Europene. Domnul Victor Negrescu este cel mai indrituit sa va raspunda. Daca nu o sa va raspunda, atunci o sa incerc sa va raspund si eu. Dar nu am fost in sedinta de guvern (de vineri, n.r.) si nici nu sunt angajatul dumnealui", a spus Liviu Dragnea, potrivit Digi24.