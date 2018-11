"PNL solicita comisie de ancheta cu privire la Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal si la demersul acestei institutii impotriva unei institutii de presa independente, amenintand aceasta institutie cu amenda si cu presiune daca nu dezvaluie sursele de informatii. Ce poate fi mai antieuropean si mai antidemocratic decat sa soliciti unei institutii de presa sa faca publice sursele de informatii? Practic, prin acest comportament se creeaza premisa ca o institutie a statului roman sa functioneze din nou la comanda unei singure persoane si sa intimideze o institutie de presa libera, care a ajuns in posesia unor documente, ce-i drept foarte relevante legate de domnul Liviu Dragnea. Ganditi-va ca maine oricare dintre dumneavoastra ati putea fi in aceeasi situatie, oricare dintre dumneavoastra ati putea ajunge victima unei institutii care trebuie sa fie independenta, dar care de fapt actioneaza la comanda politica, ingradindu-va activitatea si spiritul pe care dumneavoastra trebuie sa il respectati si orice institutie de presa trebuie sa il respecte - acela de a informa cetatenii intr-un mod echilibrat, impartial si corect", a spus Turcan la Palatul Parlamentului.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a anuntat, in urma cu trei zile, ca a solicitat Rise Project informatii, "ca urmare a sesizarii primite de la o persoana fizica, ce a semnalat posibile incalcari ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, prin postarile realizate de aceasta publicatie in spatiul public".

Rise Project anuntase anterior ca a primit o notificare de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in care i se solicita divulgarea surselor in cazul anchetei #TeleormanLeaks.

Turcan: Liviu Dragnea recidiveaza

Ea a adaugat ca deputatii liberali au initiat un proiect de modificare a Regulamentului prin care revocarea presedintelui Camerei Deputatilor se poate face si la propunerea unei treimi din numarul deputatilor, dar proiectul nu a fost inca dezbatut in Comisia pentru regulament, scrie Agerpres.



"Aceasta propunere se bazeaza pe doua decizii ale Curtii Constitutionale care admit faptul ca presedintele Camerei Deputatilor sau al Senatului poate fi revocat si la propunerea altor grupuri (in afara celui care l-a propus in functie-n.r.) atata timp cat incalca Constitutia. (...) Noi am propus sa se dezbata in Camera Deputatilor hotararea care include motivele de incalcare a Constitutiei si in acelasi timp solicitam Comisiei de disciplina ca presedintele Liviu Dragnea sa nu mai poata conduce nicio sedinta de plen sau de Birou permanent, intrucat aceasta solicitare de revocare a sa din functie se va afla tot timpul pe ordinea de zi si in baza articolului 27 o persoana careia i se cere revocarea nu poate sa conduca sedinta", a afirmat Turcan.