"De foarte mult timp desi exista jurnalisti care fac dezvaluiri, unele chiar cutremuratoare, bine documentate, cu privire la activitatea posibil infractionala a presedintelui Iohannis, aceste stiri ori nu se prezinta ori mor repede, cu totul si cu totul intamplator. Foarte ciudat. Si am zis sa le tot reiau eu. (...) Ceea ce vedem noi la acest presedinte (...) este doar o imagine falsa, este un personaj de carton pus in vitrina de statul paralel si sustinut in continuare de statul paralel. Multi procurori l-au descris ca un sef de clan, ca un sef de grup organizat, cu toarte actiunile intreprinse in perioada in care a fost primar si nu numai. Si putem vorbi pana la urma de 17 dosare penale. Acest domn care vorbea cu atata placere despre penalii din politica, despre penali care s-au cocotat in varful statului. In varful statului sta presedintele Romaniei, dumnealui s-a cocotat in varful statului. Spune ca nu a fost niciodata urmarit penal. Minciuna, a fost urmarit in mai multe dosare si nu si-a dat demisia, asa cum cerea el unora sa-si dea demisia", a spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.

De asemenea, el a mai subliniat ca presedintele Iohannis i-a mintit pe romani. "Ce e cel mai rau e ca i-a mintit pe cetatenii romani. In timp ce juca rolul de Alba ca Zapada, arata cu degetul catre altii, el era posibilul penal ajuns in varful statului".