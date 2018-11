"Eu am intrebat mai demult - tocmai ca-i cunosc cam pe toti care sunt acolo acum - ce mai cauta Victor Negrescu intr-un guvern de politruci si indivizi care pentru functia lor uita si lasa deoparte tot. Victor Negrescu, asa cum l-am cunoscut, are si convingeri ideologice social-democrate serioase, are relatii bune la Bruxelles si nu era din gasca lor, asa incat faptul ca l-au eliminat nu ma mira. Nu ma mira nici faptul ca atunci cand domnul Dragnea este ocupat cu dosare, cu executii in partid, la guvern e haos - ministrii isi dau in cap unul altuia, vor sa ia mai multa putere fara sa stie ce sa faca cu ea.

Ideea e ca de la 1 ianuarie, marea bataie intre ministri este cine face poze la aeroport, in conferinte. (...) E pacat, odata la 14 ani avem aceasta oportunitate si modul in care este tratata si cum s-au comportat cei in cauza arata faptul ca cineva din actuala putere realmente vrea sa ne scoata din Uniunea Europeana, pentru ca sa nu te interese nimic altceva - nici macar politic, nu se duce nimeni la reuniunile familiilor europene, in Parlamentul European - decat ca ne rastim in limba romana - si aia cu limba romana destul de vaga - nu se face nimic, ministrul il dam afara... Sper sincer ca de data asta sa nu mai puna pe cineva din Teleorman, ci sa puna un profesionist, macar sase luni sa nu ne facem de ras si sa stie sa spuna 'Hello!' si 'Bienvenue!' si 'Buna ziua!", a spus fostul premier, potrivit jurnalul.ro.