"Maine va fi o marte neagra pentru Romania. Se intampla doua lucruri prin care nu am mai trecut. In primul rand, o rezolutie a Parlamentului European de sanctionare - de condamnare, de fapt, a Romaniei, asa cum se face in practica Parlamentului European. De ce spun ca nu s-a mai intamplat niciodata? In primul rand, pentru ca este sustinuta de toate grupurile politice, inclusiv de socialisti, inclusiv de ALDE. In 2012, cand am avut criza constitutionala, PES, ALDE erau de partea guvernului, si PPE si alti - contra. Acum, faptul ca sunt toti de acord si sustin toti o rezolutie care condamna interventia din 10 august a Jandarmeriei si cere anumite modificari in ce priveste statul de drept si justitia e o premiera", a aratat Ponta, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

In acest context, Ponta a facut apel la prim-ministrul Viorica Dancila sa numeasca in cel mai scurt timp un ministru al Afacerilor Europene, subliniind ca e important ca acesta sa cunoasca "bruxelleza".

"Speram ca azi, maine, in cel mai scurt timp, prim-ministrul sa propuna presedintelui un alt ministru. Sper ca de data asta sa nu fie tot recomandat de originea din Teleorman si de apartenenta la Tel Drum, ci de pregatirea profesionala exceptionala. Nu avem nevoie de un politruc la afaceri europene, avem nevoie de cineva pregatit care sa salveze ce se mai poate salva pe ultima suta de metri", a spus el.

a mai spus Ponta.