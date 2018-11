"Trebuie sa mentionez o mare ingrijorare pe care o am (...). E vorba de anul 2019. De la 1 ianuarie 2019 Romania va prelua presedintia Consiliului UE, pozitie extrem de importanta, o pozitie extrem de onoranta, extrem de solicitanta mai ales pentru Guvern. Parerea mea este ca nu suntem pregatiti pentru asa ceva. Acum cateva saptamani am fost intrebat de jurnalisti si am spus ca vom face fata rezonabil, dar intre timp lucrurile au luat-o razna. La Guvern nu se mai inteleg responsabilitatile pentru diferite sectoare, persoane care ar trebui sa se ocupe de chestiuni europene pleaca sau sunt demisi si in acest fel ne trezim in ceasul al 12-lea total, total nepregatiti.

Cred ca din pacate si acum, in ultimul moment, necesitatea politica este inlocuirea acestui accident al democratiei romanesti care este Guvernul Dragnea-Dancila. Nu e este nicio perspectiva de buna guvernare, nu exista nicio perspectiva de buna implicare in afacerile europene, aceste lucruri sunt foarte grave”, a spus Klaus Iohannis, potrivit Digi24.