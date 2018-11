"Solicitarea de incepere a urmaririi penale a fost trimisa catre Comisia juridica, ce are termen cinci zile pentru a intocmi un raport preliminar si a stabili ulterior un calendar. In interiorul a 14 zile se pot consulta dosarele, nu numai de catre membrii Comisiei, ci voi avea si eu acces sa vad care sunt acuzatiile care mi se aduc si inclusiv, daca comisia va cere, va trebui sa raspund la intrebari si sa prezint punctul meu de vedere in cadrul Comisiei, in primul rand. Dupa aceea, procedurile le cunoasteti. Plenul va fi sesizat cu solicitarea si plenul va trebui sa ia o hotarare in acest sens. Asadar, astept cu interes momentul in care voi putea sa studiez dosarul, pentru a putea lua la cunostinta despre acuzatiile care sunt incluse in dosar. Sunt numai 17.000 de pagini, deci un vraf de dosare, si pana atunci v-as ruga sa nu ma intrebati lucruri la care nu am sa va raspund, intrucat nu cunosc continutul dosarelor, decat informatiile care au aparut in spatiul public", a transmis Tariceanu presei.

El a adaugat ca este prematur sa faca un comentariu referitor la modul in care va proceda in plenul Senatului, cand se va supune la vot ridicarea imunitatii sale parlamentare.

"Cred ca si eu am dreptul, in primul rand, sa studiez dosarul, cred ca si colegii mei, nu numai membrii din Comisia juridica, dar si ceilalti, dupa care, si eu si ceilalti isi vor forma o opinie. E prematur in acest moment sa va dau un raspuns", a afirmat Tariceanu, intrebat daca le va solicita senatorilor sa voteze impotriva ridicarii imunitatii sale parlamentare, indiferent de raportul care se va da pe aceasta solicitare.



Intrebat daca are vreun comentariu de facut in legatura cu dosarul sau, daca avea informatii ca urma ca acesta sa apara, Tariceanu a negat, insa a subliniat ca, la inceputul acestui an, a primit o instiintare de la DNA, prin care era informat ca au fost nenumarate mandate de ascultare care s-au intins pe o lunga perioada de timp, scrie Agerpres , a precizat Tariceanu.

Directia Nationala Anticoruptie a cerut saptamana trecuta incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru Tariceanu. Procurorii sustin ca acesta ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca.

Dosarul, care are 73 de volume, fiecare cuprinzand intre 79 si 349 de pagini, va putea fi studiat de Tariceanu inainte de a fi audiat de catre senatorii juristi. Acestia urmeaza sa intocmeasca un raport ce va fi inaintat Biroului permanent pentru a fi repartizat pe ordinea de zi a plenului.