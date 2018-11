"Astazi mi-am dat demisia din PNL.

Am hotarat sa infiintez partidul DREAPTA LIBERALA (DL), primul partid din Romania care se formeaza in jurul unei ideologii clar definite, cu urmatorul program politic:

1. Anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de munca.

2. Anularea tuturor pensiilor speciale pentru politicieni si persoanele din aparatul administrativ.

3. Stabilirea pensiei minime la 1.000 lei (cel putin 70% din salariul minim).

4. Eliminarea privilegiilor ''aristrocatiei bugetare'': disponibilizarea a 25% dintre angajatii sectorului public si inghetarea cresterilor salariale in acest sector pentru urmatorii doi ani.

5. Sustinerea puternica a sectorului privat: incurajarea productiei si a serviciilor autohtone, stimularea exporturilor (inclusiv printr-o politica de curs adecvata) si descurajarea importurilor.6. Lege fara exceptii: sarcina fiscala ve fi asezata in functie de marimea venitului, nu in functie de tipul acestuia si de forma de organizare a activitatii; cota unica stabilita la 10%, TVA bazat pe taxare inversa.7. Salariul minim, stabilit prin negocieri intre patronate si sindicate.8. Stimularea dezvoltarii invatamantului particular (indeosebi a celui superior), concomitent cu acordarea de catre stat a unor burse pentru copii proveniti din familii cu venituri reduse (dar cu rezultate foarte bune la invatatura), pentru a urma cursurile acestor scoli.9. Reformarea din temelii a sistemului asigurarilor medicale de sanatate, concomitent cu stimularea dezvoltarii sistemului de sanatate privat; intr-o prima etapa, costul sanatatii va fi suportat in proportie de 70% de catre stat (CNAS), restul de 30% de catre sistemul privat de asigurari de sanatate (similar ca la pensii, Pilonul 2).10. Includerea Romaniei in spatiul Schengen (am indeplinit toate conditiile tehnice pentru aderare).11. Consolidarea independentei justitiei si a separatiei puterilor in stat; elaborarea unor legi clare, care sa sustina lupta impotriva coruptiei.12. Promovarea oamenilor de afaceri in functii publice", se arata intr-un comunicat remis Mediafax, citat de hotnews.ro