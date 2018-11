"Se apropie raportul pe MCV! O sa vedeti ce traznai sunt acolo. Asta este supararea mea. Mi-as dori pentru tara mea mai mult. Vreau pentru concetatenii mei mai mult, vreau inclusiv nu numai sa ne fie bine ca ne creste salariul, dar vreau sa ne bucuram de o imagine care sa fie in concordanta cu realitatile, vreau sa vad o Romanie care este capabila sa joace un rol activ, nu un rol in care sta in defensiva si primim observatii de la unii si de la altii, ca si cand am fi copiii de la scoala", a declarat Tariceanu la Romania TV, potrivit News.ro.

Un draft al raportului MCV va fi facut public marti de Comisia Europeana. Executivul comunitar va arata ca Romania a indeplinit doar doua din cele 12 recomandari (referitoare la Sistemul Prevent al Agentiei Nationale de Integritate si Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate) si va adauga alte recomandari extrem de dure.

De asemenea, potrivit draftului, CE va cere si relansarea procesului de numire a sefului DNA, cu promovarea procurorilor cu experienta in lupta anticoruptie.