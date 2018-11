Liderul ALDE este de parere ca actuala coalitie va ramane la guvernare.

"Ramane, va spun fara niciun fel de ezitare. Am vazut ca in ultima vreme s-a incercat foarte mult, foarte mult s-a incercat sa se bage fitile, zazanie intre cele doua partide ale coalitiei", a mentionat Tariceanu la Romania TV.

Chestionat daca se intelege bine cu Dragnea, raspunsul lui Tariceanu a fost: "Da, chiar foarte bine, am vorbit si ieri cu el la telefon, ne consultam. Eu am gasit intr-o zi asa o formulare mai plastica, dom’le, dar nu suntem gemeni ca sa facem totul identic. Putem sa avem puncte de vedere diferite, dar din acest motiv avem structuri politice, reuniunile de coalitie politice unde discutam daca avem poate intr-o parte sau alta exista o perceptie diferita, poate exista o neintelegere, le discutam si ne armonizam punctele de vedere si ati vazut ca totul pana acum rezultatul asta a fost... O sa apara poate si in viitor anumite diferente de abordare in anumite chestiuni, dar nu inseamna ca lucrul asta este motiv de rupere a coalitiei. De aceea avem experienta politica, avem colegi care sunt specialisti pe anumite domenii, discuta si gasim pana la urma solutia care sa fie convenabila si unora, si altora".