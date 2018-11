Tariceanu sustine ca acuzatiile ce i se aduc constituie un "demers politic" prin care se incearca sa fie "scos din cursa".

"Este din nou un demers politic, asa cum se vede in ultima vreme, insemnand ani de zile, actiuni prin care o serie de lideri politici se doresc a fi scosi din cursa. Mie mi s-a intentat actiunea de marturie mincinoasa acum doi ani de zile, am fost purtat frumusel pe la procuratura, dupa aceea prin instante, ca sa ajung sa fiu achitat. Au vazut ca nu merge cu ala, atunci au zis bine, incercam cu altceva si acesta este al doilea demers care se inscrie in linia precedenta", a spus Calin Popescu Tariceanu la Romania TV.

Presedintele Senatului a mai sustinut ca respectivul demers are loc in perspectiva alegerilor europarlamentare si prezidentiale de anul viitor.

"Cand se arunca in public astfel de acuzatii, eu stau si ma intreb ce se intampla cu cetatenii care se uita la aceste lucruri, care au aceste informatii. Deci tehnica pe care o folosesc este cea pe care au verificat-o. Se arunca acuzatii in spatiul public, acuzatiile acestea vizeaza lucruri teribile, cum este cazul de fata, n-ai posibilitatea sa te aperi pentru ca nu stii ce este in dosar si lumea zice 'domne, daca astia la televizor asa spun, probabil ca e ceva'. Care este efectul? Pai efectul este evident, in momentul acesta, in care ultimele sondaje, si l-am vazut pe Marius Pieleanu in aceasta saptamana vorbind de ultimul sondaj pe care l-a facut, in care il devansam pe actualul presedinte cu doua puncte procentuale, ceea ce inseamna popularitate, sustinere, nu stiu exact ce a masurat, sigur ca o astfel de actiune nu se poate spune ca nu te afecteaza pentru ca increderea oamenilor este zdruncinata, este afectata.(...) ca ma surprinde totusi ca se incearca cu atata perseverenta ce? Apropierea alegerilor pentru Parlamentul European in mai anul viitor, alegerile prezidentiale anul viitor, tineti cont ca partidul pe care il conduc alaturi de colegii mei si a dublat intentia de vot de la alegerile din 2016, lucrurile acestea nu pot fi ignorate", a adaugat Tariceanu.



Liderul ALDE a mai afirmat ca "procurorii sunt cei care decid cine este scos din cursa".

"Exista niste interese undeva, exista oameni, asa cum s-a vazut, ceea ce a aparut in ultima perioada, nu ne pune pe ganduri? Adica noi vorbim de justitie independenta. (...) Eu am spus ca este republica procurorilor, procurorii sunt cei care decid in final ei decid cine castiga alegerile, cine este scos din cursa, pentru ca nu trebuie neaparat sa decida la vot, e suficient sa scoti din cursa adversarii si ai rezolvat problema, iese cine trebuie. Deci asta este justitia in acest moment", a sustinut Tariceanu.

Intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale, Tariceanu a raspuns "mai vedem pana atunci", insa a precizat ca nu exclude o asemenea candidatura.

"Mai vedem, discutam pana atunci. (...) Pai de ce sa exclud, ca nu mi-e frica de asa ceva", a conchis liderul ALDE.

Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca, se arata intr-un raspuns al DNA trimis Agerpres.