"Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie. Nu o sa reuseasca sa dea pensii, salarii, sa faca investitii, sa dezvolte economic si sa reracordeze Romania din nou la Uniunea Europeana. Noi, marti, pe 13, in ceasurile rele, o sa avem doua chestiuni pe care nu le-am mai avut niciodata. O sa avem o rezolutie in Parlamentul European de condamnare a Romaniei de catre toate grupurile politice. E semnata de socialisti si de ALDE. Noi, in 2012, cand ne-am batut cu Basescu, socialisti si de ALDE au fost contra PPE si ceilalti, acum toti semneaza, voteaza toti. Dupa care, dupa amiaza, o sa avem un MCV, care ne va spune ca Bulgaria e bine si Romania e rau", a afirmat Victor Ponta, la Romania TV.

Liderul Pro Romania a aratat ca, in decembrie, Romania va fi evaluata pentru a se stabili cum este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres.

"In decembrie o sa zica veniti sa vedem cum sunteti pregatiti pentru presedintia Uniunii Europene. 'Pai stati asa ca Negrescu a plecat, ramane Rovana care se pricepe si la educatie, si la sanatate si la toate alea'. Dar asta nu e vina lui Kovesi si Lazar, pe care nu-i iubesc deloc. Suntem condusi de un Guvern penibil, care face rau Romaniei, despre asta vorbim. De ce va mirati ca o sa creasca Ciolos sau Iohannis? (...) Pe plan extern cu Basescu la Cotroceni, punandu-mi bete in roate ingrozitor, am fost si la Washington, si la Berlin si la Consiliul European, am obtinut pentru noul exercitiu financiar o crestere la 20 de milioane, am obtinut un portofoliu foarte important pentru Corina Cretu", a subliniat Victor Ponta.