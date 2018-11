"In asteptarea discutiilor din interiorul partidului mentionez cele trei obiective pe care le-am propus la inceputul mandatului de ministru delegat pentru afaceri europene:



consens politic si national in privinta afacerilor europene si a mandatului Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene - [obiectiv atins prin aprobarea in unanimitate in comisiile de resort din Parlamentul Romaniei a prioritatilor noastre dar si prin aprobarea la nivel de guvern, cu 25 de avize pozitive, a documentului de orientare strategica. Mai exact munca de echipa si buna colaborare cu toata lumea.]

democratizarea si transparentizarea accesului la informatia europeana - [obiectiv atins prin consultarile cetatenesti privind viitorul UE organizate in toata tara. Mai exact totul a fost transparent iar discutiile cu oamenii au fost esentiale.]

o noua atitudine in domeniul afacerilor europene - [obiectiv atins prin crearea Trioului Romania-Germania-Franta si preluarea Presedintiei Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii. Mai exact prestigiul tarii a fost aparat acolo unde am putut contribui.]

De fapt cel mai important lucru este ca tot procesul de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul UE este in grafic atat pe dimensiunea politica cat si logistica. Am mai spus public ca am pregatit totul cu o echipa de specialisti foarte bine pregatiti in asa fel incat sa nu depinda lucrurile de un demnitar sau altul. Totul este deja gata in masura in care nu se doresc schimbari majore fata de planurile aprobate de Guvernul Romaniei sau de Consiliul interministerial privind Presedintia Consiliului UE prezidat de Primul ministru.

Interesant este ca acum doua zile activitatea noastra era considerata ca fiind foarte buna, cu rezultate. Ramane de analizat daca atacarea cu agresivitate in presa la doar cateva minute dupa ce un zvon a aparut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern si de partid este normala si o reala dovada de colegialitate si sustinere.



Am spus-o inca din momentul in care am parasit functia de europarlamentar pentru aceasta responsabilitate: Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine sa reprezint Romania!



Presedintia la Consiliul Uniunii Europene este a Romaniei, a tuturor romanilor, nu a unui ministru delegat. Pentru acest lucru este nevoie de un efort national si nu este prima data cand o spun.

Facem politica pentru idei in care credem, pentru oamenii pe care dorim sa ii reprezentam, pentru idealurile pe care le avem pentru viitor.

Vineri cand am plecat de la birou am lasat totul la zi si pregatit pentru urmatoarea saptamana de lucru. Dorinta mea este ca proiectul sa aiba continuitate.



Parcursul european al Romaniei trebuie sa continue. Si benevol as lucra pentru Romania la un proiect atat de important daca se doreste acest lucru. Poate de aceea programul nostru de voluntariat a fost atat de popular.



Idealurile pe care le-am exprimat, in calitate de Presedinte-coordonator national al PES activists Romania, o structura cu peste 10.000 de membri si simpatizanti social democrati interesati de politica europeana, si in consecinta de membru BPN al Partidului Social Democrat de multi ani, raman aceleasi", a scris Negrescu pe Facebook.