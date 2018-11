"Nu s-a discutat niciodata in partid asa ceva, nu exista o astfel de idee, fiind o aberatie. Pe scurt - interviul doamnei Gabriela Firea nu merita niciun comentariu", a declarat Stefanescu pentru Mediafax, potrivit hotnews.ro.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar intentiona sa promoveze o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare ale Bucurestiului sa fie transformate in unitati administrativ-teritoriale de sine statatoare.

"Domnul Dragnea a anuntat, intr-o sedinta cu cativa domni primari de sectoare, ca doreste sa desfiinteze Bucurestiul (...). Le-a spus ca va pregati in perioada urmatoare o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare sa devina orase, sa devina unitati administrativ-teritoriale, ceea ce este anticonstitutional, pentru ca in Constitutie scrie foarte clar si Constitutia nu se modifica prin ordonanta de urgenta (...). Acum cateva zile a spus ca este in pregatire textul unei ordonante de urgenta prin care, practic, Primaria Capitalei ori sa se desfiinteze in totalitate, ori sa devina o institutie decorativa, iar cele sase sectoare ale Capitalei sa capete statutul de oras (...), impartind atat patrimoniul, cat si bugetul", a declarat Firea la Romania TV.