Edilul a atentionat ca modul in care sunt cheltuite cele 20 de milioane de euro pe care partidul le primeste de la stat va fi controlat.

"Tot timpul se realizeaza sondaje si domnul Dragnea, din cele 20 de milioane de euro pe care le primeste partidul de la stat... Subliniez, sunt bani publici, care vor fi controlati... Avertizez pe aceasta cale pe cei care cred ca acele sume pe care le primesc partidele de la guvern, deci de la bugetul statului, sunt bani pe care pot ei sa-i cheltuie pe lucruri care nu se incadreaza a fi eligibile si nu vreau sa spun mai mult de atat. Stiu mai multe, dar nu este treaba mea, vor deconta fiecare leu cheltuit altfel decat este legal", a spus Firea, citata de digi24.ro.

Tot din aceste fonduri se fac si sondaje de opinie.

"A fost recent un sondaj realizat in care pe primul loc la increderea publicului din Romania, nu din Bucuresti, eram eu, pe locul doi, domnul Iohannis, pe locul trei, domnul Tariceanu. Mai erau cateva persoane si mult mai jos domnul Dragnea. Colegul nostru de partid, care stie ce caracter are domnul Dragnea, suspicios si suparacios, a spus nu pot sa ma duc in fata domnului presedinte cu asa ceva si a modificat in calculator. Pe mine m-au scos de tot, l-au lasat pe primul loc pe domnul Iohannis, pe locul doi l-au urcat pe domnul Dragnea, desi nu era adevarat, l-au coborat pe domnul Tariceanu s.a.m.d.", a completat ea.