Iata cifrele unui sondaj IMAS comandat de USR cu privire la intentia de vot in luna octombrie 2018:

PSD – 27,6%

PNL – 21,9%

USR – 13,1%

MRI – 9,6%

ALDE – 10,6%

PMP – 4,1%

UDMR – 4,7%

PNTCD – 1,2%

PRU – 0,3%

PRM – 1,6%

Alt partid – 5,3%

"USR creste in sondaje, dar si ca partid cu noi membri si filiale. In prezent USR are peste 6100 de membri activi si 200 de filiale. In doar doua luni de zile, partidul a crescut cu 1100 de membri, iar cea mai mare filiala este Diaspora, cu peste 500 de colegi", arata USR intr-un comunicat