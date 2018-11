"A suferit enorm ca nu a putut sa fie prim-ministru, si-a dorit foarte mult si, politic vorbind, prin faptul ca PSD a castigat alegerile si alaturi de ALDE a realizat coalitia majoritara in Parlament si a dat Guvernul, normal, daca nu ar fi existat acele probleme juridice, ar fi trebuit sa fie prim-ministru. Si de la acel moment, practic neputand sa fie prim-ministru, oricum cred ca nu ar fi fost acceptat nici de presedintele actual al tarii, a inceput un soi de campanie de dezbinare in partid si de denigrare pentru ca urmatoarea sa pozitie pe care o viza, neputand fi prim-ministru, era aceea de presedinte al tarii. Si a inceput practic campania electorala imediat dupa campania electorala imediat dupa alegerile parlamentare.

In cercuri mai restranse spunea: Eu vreau sa candidez si voi candida cu sprijinul partidului, chiar daca in public afirma ca nu este interesat sau ca nu s-a decis si ca va veni momentul cand va spune s.a.m.d., anumite eschive in declaratiile publice. Dar noua ne spunea foarte clar care este traseul, care este parcursul politic creionat de domnia sa", a spus Firea, citata de digi24.ro.

De asemenea, edilul a tinut sa precizeze ca nu crede in sinceritatea lui Liviu Dragnea cand spune ca l-ar sustine pe liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu la prezidentiale.

"Nu cred in sinceritatea domnului Dragnea atunci cand afirma ca la o adica ar fi dispus sa-l sustina pe domnul Tariceanu la prezidentiale. Sub nicio forma nu este adevarat si eu stiu din interior, am participat si eu la astfel de discutii in care se spunea foarte clar, nu are cum un partid atat de mare sa-l aiba candidat pe domnul Tariceanu", a completat ea, potrivit antena3.ro.