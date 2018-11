"Domnul Dragnea a anuntat, intr-o sedinta cu cativa domni primari de sectoare, ca doreste sa desfiinteze Bucurestiul (...). Le-a spus ca va pregati in perioada urmatoare o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare sa devina orase, sa devina unitati administrativ-teritoriale, ceea ce este anticonstitutional, pentru ca in Constitutie scrie foarte clar si Constitutia nu se modifica prin ordonanta de urgenta (...). Acum cateva zile a spus ca este in pregatire textul unei ordonante de urgenta prin care, practic, Primaria Capitalei ori sa se desfiinteze in totalitate, ori sa devina o institutie decorativa, iar cele sase sectoare ale Capitalei sa capete statutul de oras (...), impartind atat patrimoniul, cat si bugetul", a declarat Firea la Romania TV.

Ea a sustinut ca la intalnirea cu Liviu Dragnea au participat cinci primari de sectoare, cu exceptia primarului Sectorului 3, Liviu Negoita.



"Eu nadajduiesc faptul ca nici doamna prim-ministru, nici doamnele si domnii ministri (...) nu vor fi de acord cu o ordonanta de urgenta care sa modifice pe de o parte Constitutia, Legea administratie publice locale (...) si cel putin zece legi organice. In Constitutie scrie foarte clar: Romania este formata din 41 de judete si municipiul Bucuresti. Avem un singur oras, noi toti suntem bucuresteni. Imaginati-va cum ar fi sa ne intalnim cu cineva: tu ce esti, de unde provii? Unul spune: eu sunt iesean, altul - eu sunt aradean, tu ce esti? Eu sunt sectorian doi", a mai spus primarul general.

In opinia Gabrielei Firea, Liviu Dragnea intentioneaza sa o elimine atat din functiile pe care le detine in PSD, cat si de la conducerea administratiei Capitalei, scrie Agerpres.

"Nu voi intreprinde absolut nimic care ar putea sa le demonstreze romanilor ca sunt un om care se agata de functii. Daca acest lucru se doreste si daca toti colegii mei din Comitetul Executiv vor vota ca primarul general al Capitalei sa nu mai aiba functii politice, ma voi supune acestui vot. In schimb, ceea ce este dramatic, si sunt lucruri pe care domnul Dragnea le are in vedere sa le puna in practica in perioada urmatoare, trebuie (...) sa-i anunt pe toti romanii si pe bucuresteni ce se intentioneaza cu capitala Romaniei, pentru ca-i priveste direct", a precizat Gabriela Firea.