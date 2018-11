"Avem tot ce ne trebuie. Avem oameni educati, posibilitati, dorinta societatii, ceea ce probabil mai trebuie studiat este cum le aducem pe toate impreuna, care este catalizatorul. Este ca si cum ne-am pregati sa facem o prajitura foarte buna si avem pe masa toate ingredientele: faina, zahar, nuci, unt, ce vreti, si ne uitam la ele si cineva intreaba: aveti tot ce va trebuie? Da, dar de acolo urmeaza pasul cel mai important - de a pune toate ingredientele laolalta in asa fel incat sa iasa o prajitura foarte buna si nu ceva ars care este mai degraba jenant. Noi pendulam intre ceva ars si o prajitura foarte buna. Asta este evolutia Romaniei in ultimul secol. Am trecut prin perioade deosebit de bune pentru Romania, evident Marea Unire este primul eveniment extrem de pozitiv din aceasta serie, pe urma ne-am pierdut un pic, am trecut prin dictaturi dintre cele mai grele, cu rezultate groaznice, am revenit cu un eveniment foarte pozitiv in decembrie '89 si de atunci cautam calea care de toate generatiile a fost definita ca si o cale europeana si euroatlantica si cred ca in unele domenii facem fata, dar mai este foarte mult de lucru", a spus seful statului, la Ambasada Romaniei de la Paris, intrebat cu privire la modul in care tinerii care studiaza in strainatate ar putea fi convinsi sa nu mai paraseasca tara.

El a subliniat necesitatea crearii unui cadru mai stabil, predictibil si solid indreptat spre meritocratie.

"Avem tineri valorosi si aici si dvs sunteti dovada vie. Avem tineri foarte valorosi si in tara. Fenomenul care ma intristeaza de fiecare data este ca cei din tara ar veni aici, dar voi nu v-ati intoarce si atunci rolul politicienilor ar fi sa analizeze de ce este asa si ce cadru trebuie creat pentru a avea un schimb. (...) Trebuie sa avem in vedere un cadru mult mai stabil, predictibil, mai solid in Romania, trebuie sa ne indreptam inspre ceva ce am numit eu si multi altii meritocratie, in asa fel incat tinerii care s-ar intoarce isi pot face un calcul simplu - ce cariera ar avea, ce sanse ar avea in cariera, ce stabilitate ar avea in cariera, ce sanse ar avea sa progreseze semnificativ in acea cariera si atunci cu siguranta unii dintre dvs ar incepe sa se gandeasca daca nu ar fi o chestiune buna sa se intoarca in tara. Suntem in plin proces", a aratat Iohannis.

Seful statului a participat sambata, la Ambasada Romaniei de la Paris, la un eveniment dedicat contributiei romanesti la dezvoltarea stiintei si tehnicii in Anul Centenarului Marii Uniri, scrie Agerpres.

Cu aceasta ocazie, el s-a intalnit cu profesorul Gerard Mourou, laureat al Premiului Nobel pentru fizica in acest an, cu studenti, masteranzi si doctoranzi romani din regiunea pariziana implicati in cercetarea stiintifica.