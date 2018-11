Ministrul Fondurilor Europene a confirmat informatia la Digi24: "Din cate inteleg, s-a produs aceasta demisie. Ieri in cadrul sedintei de Guvern am stat de vorba cu domul Negrescu, au fost discutii principiale despre modul in care suntem pregatiti pentru presedintia Consiliului UE".



Rovana Plumb a tinut sa mentioneze ca nu cunoaste ca Negrescu sa aiba nemultumiri legate de pregatirile pentru presedintia UE, precum nici daca acesta se afla pe lista ministrilor remaniabili. "Nu cunosc nici acest lucru, atributul remanierilor apartine premierului Viorica Dancila si CEx PSD", a precizat ea, sustinand ca gestul de a demisiona are legatura cu "ceva de natura personala".

Victor Negrescu avea un rol important in vederea pregatirii preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania, incepand de anul viitor.