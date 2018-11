Aceste dezvaluiri au fost facute in cartea sa de memorii "Becoming", care va aparea marti. Pe paginile acesteia stau scrise, printre altele, povestiti despre inceputurile relatiei si casatoriei cu cel care avea sa devina sef de stat, noteaza stirileprotv.ro.

In varsta de 54 de ani, Michelle Obama, a spus in cadrul unui interviu acordat postului ABC, din care au fost difuzate vineri doar cateva fragmente, ca in urma pierderii sarcinii, "m-am simtit pierduta si singura si simteam ca am esuat, pentru ca nu stiam cand de frecvente sunt aceste probleme, deoarece nu vorbim despre ele".

In momentul in care a ajuns la varsta de 35 de ani, impreuna cu Barack Obama, au luat decizia de a opta pentru fertilizarea in vitro pentru a ramane insarcinata. "Ceasul biologic este real", a completat ea, potrivit careia "cel mai rau lucru pe care ni-l putem face noi intre noi, ca femei este sa nu impartasim adevarul despre corpurile noastre, cum functioneaza si cum nu functioneaza".