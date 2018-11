"Am tot vorbit in anul 2018 despre o uriasa problema: deficitul balantei comerciale a ajuns la 1 MILIARD EURO pe luna!

Sa explic pentru toti cei interesati: Guvernul se imprumuta cu bani de la banci sau populatie (aceste imprumuturi urmeaza sa le restituim noi si copiii nostri)/ cu banii imprumutati plateste salariile si pensiile/ oamenii folosesc banii ca sa cumpere ce au nevoie - dar pentru ca nu este stimulata si sprijinita productia romaneasca atunci importam in fiecare luna alimente si bunuri produse in alte tari!



In fiecare luna ne imprumutam cu 1 MILIARD de euro care pleaca in afara tarii si spriji a producatorii din Ungaria, Polonia, China sau Turcia!

Intre timp Guvernul ne prezinta cifre minunate si se lauda cu cresterea salariilor si pensiilor!

Este o politica sinucigasa care ne duce pe drumul dezastrului (Grecia anilor 2000)!", a scris Victor Ponta pe Facebook.