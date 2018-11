"USR atrage atentia ca efectul advers al acestei politici va fi ingreunarea angajarii romanilor mai inaintati in varsta. Ei vor deveni mai scumpi pe piata fortei de munca chiar si decat cei cu doar un an mai tineri.

«Vechimea intr-o alta meserie decat cea in care urmeaza sa lucrezi nu are valoare economica. Ce importanta are experienta de 15 ani ca vanzator cand te angajezi ca sofer sau cea de receptioner cand te angajezi pe un post de contabil? Niciuna. Vechimea, chiar si in acelasi post, are o valoare limitata. Peste un numar de ani lucrati intr-un domeniu, nu devii neaparat un si mai bun contabil, strungar sau vanzator. Legile si tehnologia se schimba atat de mult in 15 ani incat trebuie sa inveti lucruri noi, nu sa faci o activitate la fel cum se proceda acum 15 ani, iar pentru asta sa primesti bani in plus. Numarul de ani care reprezinta o vechime valoroasa difera de la o meserie la alta si e chiar reglementata legal, in anumite cazuri, dar niciodata legea nu cere vechime de 15 ani», explica deputatul USR Cristian Seidler, membru in Comisia de munca din Camera Deputatilor.

USR subliniaza ca noua politica cu privire la salariul minim diferentiat in functie de vechime va bloca romanii cu peste 15 ani de experienta in munca sa isi mai schimbe locurile de munca.



«Dupa 15 ani de munca necalificata pe salariul minim, in loc sa te incurajeze sa te califici, sa meriti bani mai multi, Guvernul te premiaza pentru stagnare profesionala, pe banii angajatorului privat. Aceasta este viziunea Olgutei Vasilescu, ministrul Muncii care a lucrat toata viata la stat», a declarat deputatul USR Cristian Seidler.

USR sustine cresterea salariului mediu brut pe economie, prin deducerea fiscala a cheltuielilor de formare profesionala urmate de mariri salariale, in economia privata, ceea ce poate intr-adevar sa duca la o crestere a nivelului de trai al romanilor", se arata intr-un comunicat al formatiunii.