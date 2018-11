"Dupa toate informatiile pe care le avem, raportul privind MCV va fi un raport extrem de critic. Solicitam din nou majoritatii guvernamentale sa aprobe solicitarea formulata de PNL si sa ia decizia in conducerea Camerei Deputatilor si a Senatului, sa solicite asistenta expertilor Comisiei de la Venetia si asistenta expertilor Comisiei Europene in procesul de modificare a Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si de asemenea ale celor trei legi ale justitiei si sa transpuna in practica toate recomandarile Comisiei de la Venetia si punctele de vedere exprimate de la nivelul partenerilor nostri internationali. (...)

In ceea ce priveste rezolutia din Parlamentul European, luni vom lua o decizie in cadrul Biroului Executiv, cum ne vom pozitiona fata de aceasta rezolutie. Readuc aminte ca pozitia noastra initiala a fost aceea de a considera inoportuna initierea unei rezolutii referitoare la Romania, care sa duca la sanctiuni care sa afecteze romanii. Din pacate, nici macar existand acest avertisment si aceasta perspectiva ingrijoratoare pentru Romania, ca Parlamentul European sa adopte o rezolutie, autoritatile din Romania, Guvernul, nu au dat nici cel mai mic semnal de dorinta de cooperare loiala sau de intentie de a tine cont in vreun fel de pozitiile oficiale exprimate de liderii europeni, de institutiile europene, de Comisia de la Venetia, de Grupul Statelor Anticoruptie si de toti ceilalti parteneri ai nostri", a spus Orban, citat de g4media.ro.