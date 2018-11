"La DNA nu s-a schimbat absolut nimic. Continua sa fie scurse informatiile catre presa pe surse judiciare, se dau informatii false, se fac tot felul de presiuni pentru condamnarea unei persoane in opinia publica inainte de a fi judecata. Fenomenul pe care toti l-am denumit telejustitie este brevet marca DNA si se demonstreaza si in cazul de fata.

Am aflat in ultimele 24 de ore, din surse bine informate, de la diferite canale de televiziune, ca as fi luat mita. Intai, doua milioane de euro, apoi 800.000 de dolari, dupa aceea 10% din comisionul din contract, dupa aceea 4 milioane. Ei bine, impotriva unei astfel de campanii de stiri false, care este de fake news, promovata de DNA, eu nu am cum sa ma apar dintr-un motiv foarte simplu. Pentru ca eu pana in acest moment si cel mai probabil pana saptamana viitoare, eu nu am posibilitatea sa consult dosarul si sa vad care sunt acuzatiile care mi se aduc".

Tariceanu sustine ca nu a luat mita sau alte foloase din partea Microsoft "Prin urmare sunt obligat, in conditiile in care DNA scurge ilegal informatii, sa ma refer la ceea ce a aparut in spatiul public. Realitatea e ca nu am luat niciun ban, niciun leu mita sau alte foloase din partea sau in cadrul acestei afaceri denumite Microsoft. Acum, sigur ca sunt suparat si enervat pentru ca nu am cum sa demonstrez aceste lucruri, decat in masura in care voi avea acces la dosar, dar tehnica aceasta de a scurge informatiile catre presa, de a se crea o perceptie defavorabila, am vazut-o si in cazul precedentului dosar pe care l-am avut, de marturie mincinoasa, in care am fost achitat.

Asadar, ma astept si acum ca, in pofida faptului ca s-a anuntat ca sunt 72 de volume, deci probabil sute, daca nu chiar mii de pagini, dosarul sa fie subtire si sa se bazeze pe „exista suspiciuni rezonabile”, “sunt persoane care declara sub acoperire, sub identitate protejata”, cu presiuni asupra lor, doar, doar vor putea sa insaileze ceva", a scris Tariceanu pe Facebook.