"Ma bucur sa participam astazi la o noua semnare a proiectelor finantate din fonduri europene, din cel putin doua motive. In primul rand, este confirmarea faptului ca avem proiecte bine pregatite si fundamentate, iar munca si eforturile facute pana acum incep sa aiba rezultate concrete. In acelasi timp, semnarea contractelor de finantare arata clar ca acest Guvern acorda importanta cuvenita atragerii de fonduri europene ca resursa esentiala de dezvoltare a Romaniei. Suntem preocupati ca banii europeni sa fie utilizati in beneficiul romanilor prin finantarea proiectelor de care Romania are nevoie si care, prin realizarea lor, genereaza efect de multiplicare in economie", a spus Dancila, potrivit Digi24.

Viorica Dancila a mai spus ca vor fi realizate investitii in 10 localitati din judetul Constanta, iar lungimea plajelor ce vor fi reabilitate va fi de 30 kilometri.

"Din aceasta strategie de dezvoltare face parte si proiectul pentru care a fost semnat contractul de finantare, in valoare de aproape 710 milioane de euro, fara TVA, sustinut prin Programul Operational Infrastructura Mare. Suntem constienti de efectele pe care procesul de eroziune a Litoralului Marii Negre accentuat in ultimii ani le are asupra zonei si asupra turismului romanesc. In aceste conditii, gasirea solutiei pentru stoparea eroziunii de pe tarmul romanesc este cu atat mai importanta. Lucrarile vizeaza investitii in 10 localitati din judetul Constanta si reabilitarea plajelor pe o lungime de peste 30 de kilometri. Administratia Nationala "Apele Romane", beneficiar al acestui proiect va avea un sprijin constant in Guvernul Romaniei pentru ca lucrarile sa se faca in termenul estimat de cinci ani", a precizat Viorica Dancila.