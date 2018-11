"Cu totii am observat, in Opozitie, ca domnul Calin Popescu Tariceanu incarca, de cateva saptamani, sa para ceea ce nu este. Se pretinde un om al dialogului, desi, inca din vremea in care a functionat ca premier, n-a discutat si n-a negociat decat cu Partidul Social Democrat. Aliat traditional al pesedistilor, domnul Tariceanu cauta acum sa se reinventeze. Sigur ca parteneriatul politic cu domnul Dragnea – parteneriatul in baza caruia domnul Tariceanu a devenit al doilea om in stat si ALDE, partid de guvernare – nu il mai onoreaza acum, cand liderul PSD pare sa colectioneze condamnari penale si reuseste perfomanta de a-si dezamagi chiar si colegii pesedisti.

Insa Opozitia nu poate fi vulcanizarea domnul Tariceanu. Iar presedintele ALDE, la randul sau, nu poate, dupa atatia ani in care a atacat nu doar Justitia, ci si ideea de stat de drept in sine, sa fie reciclat si acceptat ca partener de dialog de catre cei care, pana nu demult, erau tintele sale preferate.

Pentru domnul Tariceanu, un astfel de constorsionism moral este posibil. Are ani de experienta in schimbatul opiniilor, aliatilor si dusmanilor. Trecem in revista viata si opera politica a domnului Tariceanu si nu identificam niciun fost partener pe care sa nu-l fi tradat in cele din urma. Dar nu este rolul nostru, al celor din Opozitie, sa il evaluam pe liderul ALDE. Este obligatia noastra, in schimb, sa nu il reevaluam. Domnul Tariceanu este langa PSD, se identifica aproape cu PSD, si fix acolo este locul sau.



Cu inca o cerere de urmarire penala care il vizeaza pe domnul Tariceanu, dupa dosarul pentru care a fost deja trimis in judecata, liderul ALDE e reconfirmat ca personaj nefrecventabil pentru USR, in baza unui principiu extrem de simplu: prezumtia de nevinovatie functioneaza in instanta, dar in politica avem nevoie de oameni aflati dincolo de orice suspiciune de coruptie. Ceea ce, evident, nu e cazul domnului Tariceanu", a conchis senatorul Dirca.