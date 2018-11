"Prima propunere legislativa, ar fi permis inregistrarea candidaturii pentru alegerile parlamentare din Romania in baza pasaportului romanesc, ca alternativa la cartea de identitate si depunerea la dosarul de candidatura a dovezii indeplinirii conditiei domiciliului in tara, obligatoriu pentru validarea mandatului, pana in preziua alegerilor.

A doua propunere legislativa propusa de USR de modificare a legilor electorale viza posibilitatea romanilor care locuiesc in strainatate de a vota in cadrul alegerilor parlamentare pentru circumscriptia electorala din tara, unde au domiciliul.

«Masurile propuse au ca obiectiv sa-i incurajeze pe romanii stabiliti in strainatate sa se implice in viata politica din tara in doua directii: in a-si alege reprezentanti destoinici, care sa faca treaba in Parlament pentru comunitatile din care au plecat si unde vor sa revina si, de ce nu, direct in actul politic de legiferare si reprezentare din Parlamentul national. Actuala putere arata, inca, o data ca-si intoarce fata de la romanii care locuiesc in strainatate», transmite senatorul USR de diaspora Radu Mihail.

Propunerile legislative urmeaza sa intre la vot, in plenul Senatului, luni 12 noiembrie 2018", se arata intr-un comunicat.