"Este inadmisibil ca al doilea om in stat sa se ascunda in spatele imunitatii si sa blocheze ancheta procurorilor in acest nou dosar pe numele sau.

USR considera ca in mod normal ar trebui sa i se ridice imunitatea lui Calin Popescu Tariceanu, pentru ca acest paravan folosit de politicieni in fata justitiei este imoral. Intr-o societate in care justitia se aplica fiecarui cetatean, indiferent de functie, colegii senatori ai lui Calin Popescu Tariceanu ar trebui sa voteze pentru ridicarea imunitatii. Insa puterea actuala, PSD-ALDE, a facut scut in jurul politicienilor cu probleme penale de fiecare data cand au fost facute astfel de solicitari de ridicare a imunitatii. Deci probabil domnul Tariceanu se va ascunde dupa aceasta imunitate si nu se va pune la dispozitia DNA-ului.

«Cererea DNA urmeaza sa ajunga in plenul Senatului intr-o saptamana sau cel mult doua, cat timp va fi analizat dosarul in Comisia juridica. Este regretabil faptul ca domnul Calin Popescu Tariceanu care este presedintele Senatului inca are multe probleme din trecut care il afecteaza. Este esential ca toata lumea sa dea dovada de buna credinta si sa permita organelor de cercetare penala sa isi deruleze ancheta, fara sa obstructioneze justitia. Cu totii avem nevoie si trebuie sa cunoastem adevarul», a declarat senatorul USR George Dirca, membru in Comisia juridica din Senat.

USR sustine ca este regretabil ca Parlamentul Romaniei sa fie condus in an centenar de un presedinte al Camerei Deputatilor condamnat pentru frauda electorala si in proces pentru abuz in serviciu si un presedinte al Senatului acuzat ca ar fi luat mita si in proces pentru marturie mincinoasa", se arata intr-un comunicat al formatiunii.