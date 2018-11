"Desi am fost nevoita sa-mi anulez in ultima clipa participarea la summitul #PPE de la Helsinki, din cauza voturilor abuzive pe care se pregateau sa le acorde cei din PSD pe ASF si CNA, pentru a mai subordona doua institutii ale statului roman, aplaud desemnarea lui Manfred Weber drept candidatul popularilor europeni la functia de presedinte al Comisiei Europene.

Manfred este un partener de cursa lunga al PNL si al Romaniei. Alegerea acestuia in functia de presedinte al Comisiei Europene ar insemna pentru Romania o garantie in plus ca va fi parte a deciziilor importante de la nivelul UE. Pentru Manfred Weber nu exista o Europa cu doua viteze. Manfred pledeaza pentru o Europa a natiunilor puternice, in care oamenii sa se simta protejati!



Cetatenii natiunilor se pot implica mai mult in luarea deciziilor la nivel european, iar o parte dintre hotararile importante pentru europeni trebuie sa fie luate la nivel local pentru ca nu orice problema trebuie sa aiba o rezolvare la nivelul Bruxelles-ului. Doar prin dialog, reguli si respectarea legii, prin reconectarea oamenilor la procesul de decizie putem combate nationalismul de orice tip, putem respinge populismul si amenintarile de orice natura.

Europa este 'acasa' si pentru noi, romanii, iar PPE este garantul apararii valorilor care au construit Uniunea Europeana", a scris Raluca Turcan pe Facebook.