"Eu nu am surse foarte bune si pana la ora aceasta nu stiu, nu am vazut, nu am citit motivarea deciziei CCR de ieri. Am auzit tot felul de comentarii de la oameni foarte bine pregatiti, incepand cu Alina Gorghiu si terminand cu alta personalitate. Pana nu vad motivarea Curtii, eu nu pot sa am niciun fel de raspuns la intrebare", a spus Liviu Dragnea, intrebat daca ia in calcul, dupa decizia CCR, sa ceara revizuirea sentintei definitive in dosarul "Referendumul", potrivit Romaniatv.net.

Chestionat ce a discutat cu ministrul Justitiei inainte de decizia CCR, Dragnea a spus ca s-a vazut cu Tudorel Toader mai multe zile si inainte.

"Nu a avut nicio legatura cu decizia CCR. Sincer, chiar mi-e greu sa inteleg", a adaugat Dragnea.

Cu privire la faptul ca Tudorel Toader a afirmat ca a discutat cu liderul PSD despre decizia CCR, Dragnea a spus ca este o a doua ciudatenie pe care o aude.

"Este o a doua ciudatenie in materie. Ce sa discut eu cu cineva despre o decizie care urmeaza sa se ia? Eu nu stiu exact ce a spus. Daca cumva a spus ca am discutat, printre altele, si de demersul facut de dumnealui, si anume sesizarea de constatare a unui conflict, poate am discutat si despre asta", a mai spus Liviu Dragnea.