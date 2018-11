"Eu oricand am fost deschis sa discut cu orice membru din acest partid, indiferent de ce functie sau pozitie am detinut, aici (la Camera Deputatilor - n.r.) sau la sediu, in Kiseleff. In ceea priveste acele documente adoptate, daca in urmatorul CExN cineva va dori sa reluam discutia despre asta, n-o sa ma opun. Daca nu va dori, nu o discutam. (...) Am vazut niste pozitii adoptate. In CExN, in afara de mine, sunt si presedintii de organizatii judetene din toata tara si vicepresedintii partidului, care, intr-o deplina cunostinta de cauza si intr-un mare nivel de determinare, au adoptat niste voturi, avand argumente foarte serioase. In acelasi timp, am inteles ca se incep niste demersuri statutare, de contestare, ajung la Comisia de etica si litigii. In functie de ce se va intampla acolo, am inteles ca vor sa continue demersurile. Nimeni nu este oprit sa faca acest lucru", a afirmat Dragnea la Parlament, potrivit jurnalul.ro.

Chestionat daca se poate reveni asupra deciziei de excludere pentru Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, Dragnea a spus ca este foarte putin probabil ca acest lucru sa se intample.

"Putin probabil. Adica nu mai este un astfel de precedent. Adica pe baza unor documente adoptate in doua organizatii judetene, categoric nu. Si cu tot respectul pentru colegii mei de oriunde, de fapt, tot timpul am sfatuit orice coleg si orice organizatie sa nu mai ameninte celelalte organizatii din tara. Dar am dat un sfat, asa, prietenesc", a adaugat Dragnea.